نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يُكلف بسرعة إخلاء أراضي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولى وزارة الموارد المائية والرى، لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وحضر. الاجتماع اللواء هانى مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة ما سيتم تنفيذه على أرض محافظة دمياط، مشيرا إلى أنه من واقع المتابعة الميدانية من جانب فرق العمل المكلفة بعملية الرفع الميدانى، وجدنا أن هناك حجما كبيرا من الأراضى والأصول غير المستغلة، وسنعمل على تطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.

وتابع: كما سنبدأ فى تمكين الهيئة الهندسية من هذه المواقع لبدء تنفيذ المشروعات التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.