خريجو الأزهر : الجماعات المتطرفة فسروا النصوص الشرعية حسب أهوائهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالله محيى الدين، وكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن الجماعات المتطرفة فهموا لفظ الجاهلية فهما خاطئا، وفسروا النصوص الشرعية الواردة فى هذا الشأن تفسيرا مغلوطا.





وأشار إلى أن إطلاق كلمة الجاهلية دون تقييد لا يجوز بحال من الأحوال لأن العلماء فهموا أن الجاهلية هى فترة زمنية من الفترات التى سبقت الإسلام، وسادها الشرك والوثنية، وقد انتهى الوصف المطلق بكلمة الجاهلية بمجيء الإسلام.

وحذر وكيل أصول الدين بالقاهرة خلال محاضرة ألقاها اليوم لأئمة وعلماء ليبيا بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، من تداول هذا المصطلح بدون فهم، حتى لا يختلط هذا المفهوم على أذهان الناس.

وتأتى الدورة الحادية عشر لـ35 إماما وداعية من دولة ليبيا، والتى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة شهر لنشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، والتركيز على الإشكاليات التى تطرح فى هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطى، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف، وصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمى شرعى مكثف، على أيدى كبار علماء الأزهر المتخصصين فى مجالات العلوم الشرعية.