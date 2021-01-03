عاجل .. الفريق محمد فريد يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى لإحدى التشيكلات

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بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.
وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلاً عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة المركزية العسكرية بمناسبة العام الميلادى الجديد.
وأشار رئيس الأركان، إلى أن التدريب القتالى هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم ليكونوا مستعدين لتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض الوطن ضد أى عدائيات محتملة.
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