مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية لملء الخزان

جدة - نرمين السيد - شارك كل من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، فى الاجتماع السداسى الوزارى حول سد النهضة الإثيوبى، لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.





وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل فى أقرب فرصة ممكنة لاتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن فى الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية. وخلُص الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية فى اتفاق سد النهضة، بحضور المراقبين الذين يشاركون فى المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، على أن يتم فى نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة جنوب إفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.

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