عاجل .. النقابة تنفى القبض على أطباء بمستشفى الحسينية

جدة - نرمين السيد - بحسب بيان لنقابة الأطباء، اليوم الأحد، تواصل أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى، مع نقيب الشرقية الدكتور أيمن سالم، الذى نفى صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا مؤكدا أنه لم يتم التحفظ على أى طبيب من المستشفى.

وأكد عبدالحى، أن هناك تحقيقات تجرى حول مدى صحة واقعة الفيديو ونقص الأكسجين، مؤكدًا أن النقابة تتابع عن كثب التحقيقات حتى الوصول لحقيقة ما حدث.