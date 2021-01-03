- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - بحسب بيان لنقابة الأطباء، اليوم الأحد، تواصل أمين عام نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى، مع نقيب الشرقية الدكتور أيمن سالم، الذى نفى صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا مؤكدا أنه لم يتم التحفظ على أى طبيب من المستشفى.
وأكد عبدالحى، أن هناك تحقيقات تجرى حول مدى صحة واقعة الفيديو ونقص الأكسجين، مؤكدًا أن النقابة تتابع عن كثب التحقيقات حتى الوصول لحقيقة ما حدث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. النقابة تنفى القبض على أطباء بمستشفى الحسينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.