«المحكمة الاقتصادية» تؤجل قضية شعار نادي القرن ضد الزمالك

أجلت المحكمة الاقتصادية، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 يناير، والتي يطالب فيها النادي الأهلي بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الزمالك لشعار نادي القرن.
وجاء قرار التأجيل من جانب المحكمة الاقتصادية المتدوالة للقضية لسبب إداري وفقا لمنطوق القرار بسبب ظروف عدم وجود القاضي المختص. وفى سياق منفصل، تلقى نادي الزمالك أمس السبت إخطارا من نيابة العجوزة تطلب فيه إبلاغهم بأسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة الموقوف. كما طالبت نيابة العجوزة في خطابها الموجه لنادي الزمالك معرفة، هل إذا كان هناك قراراً رسمياً من مجلس الإدارة السابق بتعليق اللافتة التي تحمل شعار نادي القرن على بواباته ام لأ.
وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أنه تمت موافاة نيابة العجوزة بكل ما طلبته، بإرسال أسماء وعناوين أعضاء المجلس الموقوف، وبخصوص الرد علي استفسار لافتة القرن، أكد الزمالك في مراسلاته مع نيابة العجوزة أنه بمراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تم الكشف عن وجود قرار رسمي بإقامة احتفالية تحت مسمي نادي احتفالية ناي القرن الحقيقي، دون أن يكون هناك قراراً مثبت في أي اجتماع لمجلس الإدارة بالموافقة على تعليق اللافتات الموجودة على أسوار وبوابات النادي.
يذكر ان النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ رسمي صد نظيره الزمالك لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن) مطالبا بتعويض مالي 50 مليون جنيه والزام النادي الأبيص بإزالة تلك اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيا.
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