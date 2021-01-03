الخارجية المصرية تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل ملء المرحلة الثانية

شارك كل من سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع السداسى الوزارى حول سد النهضة الإثيوبى، الذى عُقد اليوم الأحد لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي، حيث أكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل فى أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن فى الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.

وقد خلُص الاجتماع، إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية فى اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون فى المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم فى نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسى وزارى آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر فى مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.