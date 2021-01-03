نقابة الأطباء تكشف حقيقة القبض على أعضائها من مستشفى الحسينية بالشرقية

تواصل الدكتور اسامة عبد الحى، امين عام نقابة الأطباء، مع نقيب الشرقية الدكتور أيمن سالم،والذي نفى صحة القبض علي عدد من الاطباء مستشفى الحسينية بالشرقية للتحقيق معهم فى واقعة فيديو وفيات مرضى الرعاية المركزية بسبب توقف ضخ الاكسجين للرعاية، جملة وتفصيلا.
وأضاف نقيب الشرقية، أنه لم يتم التحفظ على أي طبيب من المستشفى.
وأكد عبد الحي، أن هناك تحقيقات عن مدى صحة واقعة الفيديو ونقص الاكسجين، والنقابة تتابع عن كثب التحقيقات حتى الوصول لحقيقة ماحدث.
وجاء ذلك على إثر تردد خبر التحفظ على عدد من أطباء مستشفى الحسينية بالشرقية للتحقيق معهم فى واقعة فيديو وفيات مرضى الرعاية المركزية بسبب توقف ضخ الاكسجين للرعاية.
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