وزيرة الهجرة تكشف عن خطة الدولة لدعم الشباب في "بداية صح".. غدا

تحل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضيفة على برنامج "بداية صح" بإذاعة "راديو مصر" غدًا الاثنين، وتكشف عن أهم إجراءات الدولة خلال الفترة المقبلة لتأهيل الشباب وخلق فرص العمل، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

يذاع البرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد بركة، في تمام الساعة الثالثة عصر غد الاثنين.

وتتطرق الوزيرة في حديثها للبرنامج عن أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة والمبادرات التي تطلقها لدعم الشباب والمصريين في الداخل والخارج، وعلى رأسها مبادرة مراكب النجاة، وكذا مشروع بداية ديجيتال، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الترابط بين العاملين في الخارج ووطنهم، لاسيما في ظل المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.