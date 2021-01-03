في تصرحات خاصة لـ دوت الخليج.. رئيس قطاع الاتصالات والرصد يوضح خطوات التحول الرقمي بـ وزارة الري.. فيديو وصور

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والري إن الوزارة بدأت فى التحول الرقمى لإدارة الأعمال منذ فترة وهناك وحدة تجميع البيانات تقوم كل ساعة على 2 سيرفر باستقبال البيانات الخاصة بالمياه من المواقع وهى تقرب من 250موقعا بكل محافظات الجمهورية .

وأضاف" السيد" فى حوار خاص لصدى البلد أنه لدى الوحدة قواعد بيانات وجدول بأسماء المسئولين بإدارة وتوزيع المياه والمسئولين عن إدارة الكوارث ويتم توزيع البيانات على الشخص المسئول بشكل أتوماتيكى وفورى وهذه الآلية تتم بدون تدخل عنصر بشرى.

وتابع "رئيس قطاع الاتصالات والرصد بوزارة الرى" كنا من قبل نستقبل الترددات العالية وندفع ايجار الترددات ، ومع تقدم العلم وظهور شبكات الهواتف المحمولة نستخدم شبكة الهواتف فى نقل البيانات لنكون مواكبين للتطور التكنولوجى، لأن ذلك الاختيار الوحيد ونقوم بتوظيف التكنولوجيا لخدمة إدارة وتوزيع المياه بالطريقة المثلى.