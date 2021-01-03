قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والري إن الوزارة بدأت فى التحول الرقمى لإدارة الأعمال منذ فترة وهناك وحدة تجميع البيانات تقوم كل ساعة على 2 سيرفر باستقبال البيانات الخاصة بالمياه من المواقع وهى تقرب من 250موقعا بكل محافظات الجمهورية .
وأضاف" السيد" فى حوار خاص لصدى البلد أنه لدى الوحدة قواعد بيانات وجدول بأسماء المسئولين بإدارة وتوزيع المياه والمسئولين عن إدارة الكوارث ويتم توزيع البيانات على الشخص المسئول بشكل أتوماتيكى وفورى وهذه الآلية تتم بدون تدخل عنصر بشرى.
وتابع "رئيس قطاع الاتصالات والرصد بوزارة الرى" كنا من قبل نستقبل الترددات العالية وندفع ايجار الترددات ، ومع تقدم العلم وظهور شبكات الهواتف المحمولة نستخدم شبكة الهواتف فى نقل البيانات لنكون مواكبين للتطور التكنولوجى، لأن ذلك الاختيار الوحيد ونقوم بتوظيف التكنولوجيا لخدمة إدارة وتوزيع المياه بالطريقة المثلى.
وأشار الى أن وزارة الموارد المائية والرى مثل باقى الوزارات تحاول تسهيل الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والحد من التلاعب والخسائر.
وأكد أنه واجب على الوزارة أن تواكب التوجه الحكومى للرقمنة وتم تأسيس وحدة التحول الرقمى التابعة لقطاع التخطيط بالوزارة وتم تزويدها بجميع أقسامها سواء رقمنة أو تطبيقات واختيار العناصر العاملة بها.
ولفت الى أنه جار تأهيلهم لتعويض النقص فى الإمكانيات ليتم إدارة هذه الوحدة بالطريقة المثلى تبعا لتوجهات الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في تصرحات خاصة لـ دوت الخليج.. رئيس قطاع الاتصالات والرصد يوضح خطوات التحول الرقمي بـ وزارة الري.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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