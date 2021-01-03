نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التموين يعلن عن اضافة المواليد لبطاقات التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التموين يعلن عن أضافه المواليد لبطاقات التموين، من الأمور الهامة التي تشغل جميع الأسر، عن موعد أضافه المواليد، عن شروط أضافتهم، عن السن التي يبدأ معه الإضافة، نقدم لكم جميع المعلومات الكافية التي تيسر للجميع كيفية التسجيل المواليد، شروط أضافه المواليد،أعلنت وزارة التموين عن تنقية البطاقات التموين وذلك لوصول الدعم لمن يستحق وليس لتقليل الدعم المقدم،تنقية بطاقات التموين تتيح أضافه المواليد الجدد.

أعلنت وزارة التموين، أن الدعم المقدم سيكون لمن يستحقه، أي سيكون الفئات الأفل احتياجا، كما اعلن مصدر بوزارة التموين أن أضافه المواليد يتطلب مبلغ 3 مليار جنية لأضافه 6ملايين مولد جديد، كما اعلن أن الدعم المقدم لكل فرد هو50 جنية بالإضافة إلى نقاط سلع الخبز، العنت الشروط التي يجب توافرها لتسجيل المواليد في بطاقات التموين.

شروط أضافه المواليد على بطاقات التموين

يتم طرح الكثير من الأسئلة من قبل الجميع عن شروط التسجيل والسن المحدد، أعلنت وزارة التموين السن المقرر لأضافه المواليد على بطاقات التموين من عمر (سنتين)كحد ادني إلى سن(16) كحد اقصي، كما حدد الأوراق التي يجب توافرها لتقديم لتسجيل المواليد، نعرض لكم عبر موقعنا ثقفني شروط التسجيل وطريقة التسجيل دون الحاجة إلى ذهاب إلى مكاتب التموين وتجنب الازدحام.

صورة بطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموين. صورة شهدة الميلاد كمبيوتر لأطفال المراد تسجيلهم. صور من البطاقة الشخصية لكل من يستفيد ومسجل في بطاقة التموين. فاتورة كهربا حديثة. صورة شخصية جديدة لصاحب بطاقة التموين. رقم تليفون محمول لصاحب البطاقة أو رب الأسرة.

طريقة تسجيل أضافه المواليد الجدد

أعلنت وازه التموين والتجارة الداخلية عن أمكانية التسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين كما يمكن تعديل وتحديث البيانات الخاصة بأفراد الأسرة عن طريق الدخول على الموقع إلكتروني عبر موقع دعم مصر يتمكن كل من يحمل الجنسية المصرية الدخول على الموقع إلكتروني وتسجيل البيانات لأضافه المواليد أو تعديل عن طريق خطوات محددة.

الدخول على رابط موقع دعم مصر.

اختيار تعديل أو أضافه مواليد موجودة في اعلي الصفحة.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمحافظة والإدارة والاسم والمكتب الخاص بك بالتموين.

تسجيل اسم صاحب البطاقة التموين.

الضغط على استكمال البيانات.

بيتم تسجيل المواليد الجدد عن طريق تحضير الأوراق المطلوبة السابق ذكرها ورفعها على موقع دعم مصر يتم رفع جميع الأوراق المقدمة ويتم إرسالها إلى قاعد تسجيل إلكتروني ويتم مراجعة جيد ثم الضغط على إرسال دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين، وبذللك يتم أضافه المواليد على بطاقات التموين بسهولة ودون عناء، كما اكد على أن نصيب الفرد الواحد في بطاقة التموين المخصصة له خمسون جنية 50 لعدد 4 أفراد، وأذأ كان هناك إفراد أخري مسجلة على بطاقة التموين يكون نصيب باقي الأفراد خمسة وعشرون جنية للفرد، يمكن استغلاها في شراء السلع الغذائية وغير الغذائية غر محددة أو مقيدة له، ومخصص له خبز بعدد لا يتجاوز المئة وخمسون رغيف و150 شهريا يكون سعر الرغيف الواحد خمسة قروش للرغيف الواحد.

الأوراق المطلوبة لا استخراج بطاقة تموين أول مرة.

صورة قسيمة الزواج.

صورة البطاقة الشخصية لكل من الزوج والزوجة.

صورة البطاقة الشخصية لأولاد.

رقم التليفون.

الأوراق المطلوبة للفصل الاجتماعي.

صورة قسيمة الزواج.

صورة بطاقة التموين لأهل الزوج.

صورة البطاقة الشخصية للزوج.

رقم التليفون.

الأوراق المطلوبة لفصل الزوجة.

صورة قسيمة الزواج.

صورة بطاقة التموين لأهل الزوجة.

صورة البطاقة الشخصية لكل من الزوج والزوجة.

رقم التليفون.

تحويل من محافظة إلى اخرى.

صورة بطاقة التموين.

صور البطاقة الشخصية للأفراد فيا البطاقة التموين.

رقم تليفون.

أضافه المواليد على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة لتسجيل عبر موقع ثقفني.