مباريات الاهلي القادمة في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمباراة القادمة في الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم الجمعة 1/8 المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب جدول المباربات ويملك في رصيد 10 نقاط من أصل 4 بينما فريق سيراميكا كيلوبترا المركز 5 يمتلك 7نقاط ويسعي كل منهم في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانة في جدول المباريات.

ويدخل فريق النادي الأهلي يوم الجمعة 1/15 مباراة أمام فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز ال16 برصيد 4ن قاط .

حيث كانت آخر مواجهات الفريق الأحمر أمام فريق وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي .

وبرم الاهلي آخر صفقاته، واستقدم والتر بواليا مهاجم قادماً من نادي الجونة وتعاقد معه مدير التعاقدات امير توفيق لمدة 4 مواسم وقد تعاقد مع الاعب بسبب احتاج الفريق مهاجم لتدعيم صفوف الفريق في ظل انخفاض مستوى مروان محسن مهاجم الفريق الأول، والاستغناء عن أليو بادجي.

وقال والتر بواليا في تصريحات قدمها للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي: " أنا جاهز تماما لبدء رحلتي مع النادي الأهلي، ومتحمس للغاية لهذه التجربة الجديدة التي أرى أنها الأهم في مسيرتي الكروية، وانتظر دعم الجميع من أجل تقديم نفسي بشكل جيد مع الأهلي".

وأكمل: " مجرد أن يرتبط اسمك بنادي القرن في القارة الإفريقية فهو أمر يدعو إلى الفخر وبكل تأكيد ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمني النجاح في خطوتي الجديدة مع عملاق القارة السمراء".

وتابع: " تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية لكن رغبتي في الانضمام إلى النادي الأهلي دفعتني للموافقة على عرضه، وإبلاغ نادي الجونة برغبتي في التواجد داخل صفوف نادي القرن" .

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، مما يعني مشاركته في البطولة، قال: " إنه حدث كبير انتظره، ومتشوق جدًا للمشاركة في هذه البطولة، وأشكر مسئولي الأهلي والجهاز الفني لثقتهم في قدراتي، والتعاقد معي؛ لتدعيم هجوم الفريق في هذه البطولة الكبرى التي يبقى المشاركة بها بمثابة حدث مهم جدًا في مسيرتي الكروية".

برغم من طلب مدرب النادي الأهلي "موسيماني"ضم لاعب صن داونيز الجنوب افريقي "سيرينو" ولكن فشل التعاقد من الاعب بسبب مطالبات الفريق الجنوب افريقي في زيادة المبلغ المالي مقابل رحيل المهاجم ، ويستعد المارد الأحمر يوم 5/1 امام

