تفاصيل تكفل صندوق دوت الخليج بدعم لقاح كورونا للمحتاجين

يتكفل صندوق دوت الخليج بدعم لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة التى وجه بشأن استيرادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كبري الشركات العالمية التي عملت على أنتاجه، لعلاج المصابين من فيروس كورونا، حيث تحرص القيادة السياسية على وضع صحة المصريين في المقام الأول بضوء مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن الاستفادة من كافة الخطوات الإيجابية التي تقوم بها لتقديم علاج فيروس كورونا.

صندوق دوت الخليج 2021 يتكفل بتوفير لقاح كورونا

توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق دوت الخليج كان بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة د. هالة زايد، ومستشار رئيس الجمهورية محمد عوض تاج الدين، ووزير المالية، وذلك للاستفادة من كافة العروض المتاحة للقاحات على مستوى العالم، مع أن يكون لصندوق دوت الخليج دعم فعال في استيرادها.

جهود صندوق دوت الخليج ستوجه بشكل مباشر للجهات ذات الصلة المباشرة بمواجهة كورونا، وعلى رأسها الأطقم الطبية، والحالات الحرجة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برنامج حياة كريمة، على أن تتضمن الجهود إنشاء مراكز توزيع على مستوى المحافظات لتكون أكثر سهولة ويسر في تلقي المواطنين للعلاج واللقاح الذي سيتم توفيره.

مشاركات وجهود صندوق دوت الخليج خلال الآونة الأخيرة فعالة بمختلف القطاعات وخاصة على مستوى الدور الاجتماعي، حيث دعم متواصل لبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبرامج حياة كريمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع دور أكبر وسط المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية لدعم جهود الدولة المصرية علي كافة مستويات التنمية.

دور صندوق دوت الخليج 2021 لتوفير لقاحات كورونا

النائب سعيد حسانين، عضو مجلس النواب، أكد علي أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق دوت الخليج بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا تلقي لقاح كورونا، خطوة على الطريق الفعال لجهود الصندوق التي تتم في إطار التكافل الاجتماعي التي تتزايد يوما بعد الأخر، مؤكدا على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور كبير أيضا في هذه الجهود مع صندوق دوت الخليج حرصا علي صحة وسلامة المواطنين التى تضعها الدولة المصرية في أولوياتها دائما تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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