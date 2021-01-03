مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on وأحداث الحلقات السابقة

استطاع مسلسل لؤلؤ أن يثبت نجاحه منذ الأسبوع الأول من إنطلاقه، ليستقطب قاعدة جماهيرية واسعة حتى وصل إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ليكون من الأحاديث الشيقة والممتعة لدى الجمهور.

دخل مسلسل لؤلؤ ضمن قائمة الأكثر بحثًا على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك على الرغم من المنافسة الشرسة بينه وبين العديد من الأعمال الدرامية الموجودة على الساحة ومنها مسلسل ضربة المعلم الذي يحتل التريند منذ حلقاته الأولى.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on

يتسائل العديد من الجماهير عن مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على on، الأمر الذي كان من شانه تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثًا، حيث يتم العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 7:45 مساءًا علة قناة اون، على أن يتم إعادة الحلقة الساعة 2 صباحًا، وكذلك 1 مساءًا.

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة اون دراما في تمام الساعة 10 مساءًا، على أن تكن الإعادة الساعة 5 صباحًا، ويتم إعادتها أيضًا الساعة 3 مساءًا. أحداث حلقات مسلسل لؤلؤ

استهلت أحداث مسلسل لؤلؤ لتطور بشكل سريع خلال الأسبوع الأول من عرضه، حيث كانت البداية بشهرة لؤلؤ التي تجسدها الفنانة مي عمر إلا أنها تتعرض لحادث قتل تدخل المستشفى على اثره، وتعود بها الذاكرة وهي تحت الأجهزة إلى قصتها التي بدأت من دخول امها السجن وهروب والدها، لتضطر جدتها أن تتركها في دار أيتام وهي طفلة، وتمر الأيام لتشهد الدار على نضوج "لؤلؤ".

قررت لؤلؤ أن تهرب من الدار بعد إقناع صديقتها الوحيدة كي يتمكنوا من تحقيق أحلامهم، وتغير طريقة حياتهم، ولن تهدأ لؤلؤ حتى وجدت عمل في إحدى المخابز هي وصديقتها، إلا أن القدر منحها فرصة جيدة حينما تعرفت على طارق الذي يجسده الفنان أحمد زاهر لتسائله أن يوفر لها عمل، بعدما أدركت أنه يريد مساعدتها فقط.

وضعت لؤلؤ قدمها على أول درجات النجومية حينما أعجب بها إحدى الملحنين الشباب ليأخدها إلى الاستديو كي تقدم أول أغنية لها والتي حققت نجاحًا باهرًا على منصات السوشيال ميديا، ليعود طارق الاتصال بها كي يدخلها العالم الفني من أوسع الأبواب.

الجدير بالذكر، أن مسلسل لؤلؤ من بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نرمين الفقي، ادورد، ملك أحمد زاهر، هيدي كرم، وباقة لامعة من نجوم الفن.