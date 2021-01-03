وفاة وائل الإبراشي تثير فزع أقاربه وجمهوره "تفاصيل"

تصدر وائل الإبراشي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنتشار شائعة جديدة حول وفاته عقب تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة.

دخل الاعلامي وائل الإبراشي المستشفى على إثر إصابته بفروس كورونا وتملك الفيروس منه ومن رئتيه بشكل قوي، ومن هنا بدأت العديد من الشائعات تنسج عبر منصات السوشيال ميديا لتكن آخرهم وفاة وائل الإبراشي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وفاة وائل الإبراشي

وقعت شائعة وفاة وائل الإبراشي كالصاعقة على أقاربه وأصدقائه وجمهوره، ليتصدر "التريند"، حيث خرجت أسرته نافية تلك الشائعات من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت اسرة وائل الإبراشي، صورة له، معقبين عليها قائلين: "استقرار وتحسن كبير في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بفضل الله سبحانه وتعالى".

الحالة الصحية لوائل الإبراشي

كان قد حاول الاعلامي عمرو أديب التواصل مع وائل الابراشي، إلا أن حالته لن تمكنه من التواصل معه هاتفيًا، إلا أنه بعث برسالة لجمهوره من خلال الاعلامي عمرو أديب، قائلًا: ""أنا ممنوع من الكلام بأمر الأطباء، تحياتي لأخي وصديقي عمرو أديب يمكنه قراءة رسالتي التالية..منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي وأنا في حالة حرجة، حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين".

وتابع: "ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، الآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني احتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالي... دعواتكم".