صفقة ثلاثية بين برشلونة والريال وسان جيرمان بطلها صلاح

أكدت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في استمرار كليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي، وهو عكس ما يريده مبابي يريد الرحيل وتغيير الأجواء وخوض تجربه جديدة.

مبابي إلى ليفربول

ويرى نادي باريس سان جيرمان ان على ليفربول دفع أي مقابل لاتمام صفقة مبابي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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وأشارت الصحفية ان ريال مدريد الاسباني هو الآخر يرغب في ضم لاعب الفريق الفرنسي، الذي سينتهي عقده في صيف 2020.

انضم مبابي في 2017 من موناكو وقاد صاحب الـ23 عامًا فريقه للفوز بـ3 ألقاب متتالية من الدوري الفرنسي، ولعب دورًا رئيسيًا عندما قاد فريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ.

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صفقة ثلاثية بطلها صلاح

وأشارت الصحيفة إلى ان قد يكون هناك صفقة تتكون من ثلاث أطراف وهم باريس سان جيرمان وبرشلونة وليفربول، بأن ينتقل مبابي إلى ليفربول لتعويض محمد صلاح، وينتقل النجم المصري إلى برشلونة لخلافة ميسي، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا للنادي الفرنسي مع اقتراب عقده من النهاية.

وشددت الصحيفة على أن احتمالية رحيل محمد صلاح عن آنفيلد، ستجعل ليفربول يدفع أي مقابل مالي، لضم مبابي.

وارتبطت في الآونه الأخيره، علاقة انتقال محمد صلاح لاعب ليفربول لأحد عملاقى إسبانيا برشلونة أو غريمه التقليدي ريال مدريد أخرها صحفي "سكاي" والذي يؤكد إنتقال محمد صلاح لريال مديد خلال الصيف القادم .

صلاح إلى ريال مدريد

وكشفت تقارير إيطالية عن وجهة اللاعب المصري محمد صلاح لصفوف ريال مدريد خلال الفترة القادمة، مع عدم زوال فرصة انتقال الدولي المصري لصفوف برشلونة الإسباني، ضمن منافسة الثنائي علي ضم محمد صلاح.

ونشر أنجيلو مانجيانتي الصحفي الإيطالي بجريدة "سكاي" الإيطالية صورة مع محمد صلاح منذ أن كان لاعبا ضمن صفوف روما الإيطالي.

وكتب أنجيلو مانجيانتي علي الصورة" محمد صلاح يعد الهدف الرئيسي لريال مدريد ضمن الإنتقالات الصيفية القادمة".

وتابع" يوجد أهتمام كبير من جانب النمادي الملكي بضم محمد صلاح ".

علي الجانب الأخر لم تستبعد الصحف الإيطالية انتقال اللاعب لبرشلونة الإسباني علي الرغم من اقترابه ورغبته في الذهاب لريال مدريد علي حد وصف الصحف الإيطالية.

محمد صلاح لديه عقد يمتد مع ليفربول حتي 2023 ، بعد أن انضم للريدز قادما من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017 بعد تجرية ناجحة في الملاعب الإيطالية شهدت فترة تواجده في فيورنتينا الإيطالي تألق وتوهج الفرعون المصري محمد صلاح.