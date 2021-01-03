جلسة برلمان 2021 الافتتاحية قد تنعقد علي أكثر من يوم .. وتقسيم النواب علي محافظات لأداء اليمين الدستوري

شهدت الساعات الأخيرة مناقشات ومداولات بشأن إمكانية عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المرتقبة فى موعد لاحق ليوم 9يناير 2021، فى ضوء تحديات مواجهة كورونا، وإن كان جزء منها يتطرق بشأن مباشر لنجاح المجلس علي مدار عام 2020 فى عقد جلساته محققًا انتاج تشريعي وفير مع أتخاذ كافة التدابير اللازمة من تحقيق التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة والمطهرات أيضا، وخطة التناوب للعاملين.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

المناقشات تطرقت حول الجلسة الافتتاحية التى يحرص جموع الأعضاء الفائزين علي حضورها، ومن ثم سيكون المجتمع أمام وجود نحو 590 نائب فى توقيت واحد فى قاعة واحده، ومن ثم طرح البعض إمكانية الانعقاد الافتراضي، وطرح بعض أخر أداء اليمين الدستورية بشكل جماعي، وهذه أمور تمثل موانع دستورية بشأن الانعقاد ولم تشهدها أي من التقاليد البرلمانية السابقة.

لائحة المجلس قد يكون لديها الحل والرخصة في أنها أتاحت الفرصة أمام المجلس أن يعقد الجلسة الافتتاحية علي أكثر من جلسة وليس جلسة بيوم واحد، ومن ثم يكون الباب مفتوح لتقسيم النواب علي عدد من الأيام كمحافظات مثلما حدث فى استقبال النواب الجدد لانهاء إجراءات كارنيهات العضوية واستلام الحقائب النيابية.

الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

الرخصة من مادة 276 والتص تنص علي أن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

أداء اليمين الدستورية علي أكثر من جلسة

الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2015 شهدت عقدها علي أكثر من جلسة، حيث الأولي منها شهدت أداء اليمين الدستورية لجميع الأعضاء، وأعقبها انتخابات رئاسة المجلس والتى فاز بها الدكتور علي عبد العال، ومن ثم تم البدء في إجراءات انتخابات الوكالة والتى حسم مقعدها الأول السيد الشريف، فيما تم تأجيل انتخابات المقعد الثاني والتى كانت العملية الانتخابية قائمة بين سليمان وهدان والنائب علاء عبد المنعم، وحسمت فى ثاني الأيام لصالح النائب سليمان وهدان، وفي حينها ظلت الجلسة منعقدة في اليوم الأول لساعات متأخرة وتم رفعها وعادة عصر تاني يوم كجلسة مسائية لاستكمال إجراءات انتخابات الوكالة.

يشار إلي أن رئيس المجلس د. علي عبد العال في برلمان 2015 وفي ضوء أزمة كورونا استحدث سابقة برلمانية بشأن التصويت نداءًا بالاسم محافظة محافظة، مع ضم جميع التشريعات التى تستلزم ذلك، والتصويت عليها بشكل جماعي، وهو أمر لم يكن موجود فى السوابق البرلمانية، ولكن الظروف تطلبت ذلك، فتدخل رئيس المجلس بصلاحياته لعمل ذلك حفاظا علي التباعد الإجتماعي.

"الأون لاين" و"القسم الجماعي".. موانع دستورية بجلسة برلمان 2021 الافتتاحية