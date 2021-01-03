تأجيل دعوى الأهلي ضد الزمالك والسبب!

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل البت في دعوى الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب شعار "نادي القرن الحقيقي" إلى يوم 6 يناير.

نادي القرن الحقيقي

وعلمت مصادر داخل النادي الأهلي أن دعوى النادي ضد الزمالك بسبب لافتة (نادي القرن الحقيقي) على أسوار مقر القلعة البيضاء قد تم تأجيلها.

وكان دفاع نادي الزمالك قد طلب التأجيل بسبب زوال الصفة بوفاة أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة للنادي

وأشار إلى احتياج لإثبات صفة جديدة للرئيس الجديد للنادي وهو عماد عبد العزيز.

ويطالب الأهلي بتعويض وقدره 50 مليون جنيه بسبب الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به بسبب استخدام شعاره كنادي القرن في إفريقيا ومحاولة سلبه منه.

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل الدعوى إلى يوم الأربعاء 6 يناير.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش قضت بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الاهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.

جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى إنحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال.

ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني إلتزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعوتين بإدانة مجدي عبدالغني وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.

قضية أخرى لمجدي عبدالغني

كانت قد قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبجالغني 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

جاء ذلك الحكم، في إطار امتناعه عن تسليم الميراث الخاص بوالده لأقاربه.

ورفع أقارب مجدي عبدالغني وأخوته قضية لاسترداد ميرائهم في بنزينة بالوراق، والذي امتنع عبدالغني عن تسليمه، كما ذُكر بالقضة. وخرج عبدالغني في تصريحات تلفزيونية يكذب أقاربه ويقول أن تلك الأأشياء ملكه وبأمواله، وأنه يصرف عليهم من ماله الخاص، ولا صحة لكل ما يتردد.