رسميا.. الجونة يضم لاعب وسط الأهلي

كشف نادي الجونة عن ضم العربي بدر لاعب وسط فريق الأهلي رسميا عن طريق الإعارة.
مشاركات بدر مع الأهلي
جدير بالذكر ان العربي بدر صاحب الـ 20 عاما شارك مع القلعة الحمراء في 4 مباريات خلال بطولة الدوري الممتاز، ومباراة في كأس مصر.
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يستعد الجونة لمواجهة نظيره غزل المحلة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية الكبرى.
ويواجه الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر في لقاء إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غد الثلاثاء.
يستعد النادي الأهلي لمباراة القادمة في الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم الجمعة 1/8 المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .
ترتيب الأهلي في الدوري
ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب جدول المباربات ويمتلك في رصيده 10 نقاط من أصل 4 بينما فريق سيراميكا كيلوبترا المركز 5 يمتلك 7 نقاط ويسعي كل منهم في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مركزه في جدول المباريات.
ويدخل فريق النادي الأهلي يوم الجمعة 1/15 مباراة أمام فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز ال16 برصيد 4 نقاط.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش قضت بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الاهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.
جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.
وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى إنحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال.
ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني إلتزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعوتين بإدانة مجدي عبدالغني وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.
قضية أخرى لمجدي عبدالغني
كانت قد قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبد الغني 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
جاء ذلك الحكم، في إطار امتناعه عن تسليم الميراث الخاص بوالده لأقاربه.
ورفع أقارب مجدي عبدالغني وأخوته قضية لاسترداد ميرائهم في بنزينة بالوراق، والذي امتنع عبدالغني عن تسليمه، كما ذُكر بالقضة. وخرج عبدالغني في تصريحات تلفزيونية يكذب أقاربه ويقول أن تلك الأأشياء ملكه وبأمواله، وأنه يصرف عليهم من ماله الخاص، ولا صحة لكل ما يتردد.
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