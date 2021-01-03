رسميا.. الجونة يضم لاعب وسط الأهلي

كشف نادي الجونة عن ضم العربي بدر لاعب وسط فريق الأهلي رسميا عن طريق الإعارة.

مشاركات بدر مع الأهلي

جدير بالذكر ان العربي بدر صاحب الـ 20 عاما شارك مع القلعة الحمراء في 4 مباريات خلال بطولة الدوري الممتاز، ومباراة في كأس مصر.

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يستعد الجونة لمواجهة نظيره غزل المحلة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية الكبرى.

ويواجه الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر في لقاء إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غد الثلاثاء.

يستعد النادي الأهلي لمباراة القادمة في الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم الجمعة 1/8 المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .

ترتيب الأهلي في الدوري



ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب جدول المباربات ويمتلك في رصيده 10 نقاط من أصل 4 بينما فريق سيراميكا كيلوبترا المركز 5 يمتلك 7 نقاط ويسعي كل منهم في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مركزه في جدول المباريات.

ويدخل فريق النادي الأهلي يوم الجمعة 1/15 مباراة أمام فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز ال16 برصيد 4 نقاط.