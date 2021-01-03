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رسميا.. الجونة يضم لاعب وسط الأهلي

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كشف نادي الجونة عن ضم العربي بدر لاعب وسط فريق الأهلي رسميا عن طريق الإعارة.

مشاركات بدر مع الأهلي

جدير بالذكر ان العربي بدر صاحب الـ 20 عاما شارك مع القلعة الحمراء في 4 مباريات خلال بطولة الدوري الممتاز، ومباراة في كأس مصر.

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يستعد الجونة لمواجهة نظيره غزل المحلة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة المحلية الكبرى.

ويواجه الأهلي نظيره سونيديب بطل النيجر في لقاء إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غد الثلاثاء.

يستعد النادي الأهلي لمباراة القادمة في الدوري الممتاز أمام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم الجمعة 1/8 المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا .

ترتيب الأهلي في الدوري


ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب جدول المباربات ويمتلك في رصيده 10 نقاط من أصل 4 بينما فريق سيراميكا كيلوبترا المركز 5 يمتلك 7 نقاط ويسعي كل منهم في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مركزه في جدول المباريات.

ويدخل فريق النادي الأهلي يوم الجمعة 1/15 مباراة أمام فريق الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حيث يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز ال16 برصيد 4 نقاط.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش قضت بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الاهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.

جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى إنحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال.

ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني إلتزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعوتين بإدانة مجدي عبدالغني وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.

قضية أخرى لمجدي عبدالغني

كانت قد قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبد الغني 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، وكفالة 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

جاء ذلك الحكم، في إطار امتناعه عن تسليم الميراث الخاص بوالده لأقاربه.
 ورفع أقارب مجدي عبدالغني وأخوته قضية لاسترداد ميرائهم في بنزينة بالوراق، والذي امتنع عبدالغني عن تسليمه، كما ذُكر بالقضة. وخرج عبدالغني في تصريحات تلفزيونية يكذب أقاربه ويقول أن تلك الأأشياء ملكه وبأمواله، وأنه يصرف عليهم من ماله الخاص، ولا صحة لكل ما يتردد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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