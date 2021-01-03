نسيانك صعب أكيد تدفع تامر حسني لـ "التريند" وهاني شاكر يعلق

لايزال اسم الفنان تامر حسني لن يفارق قائمة الأكثر تداولًا، حيث تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بأغنية نسيانك صعب أكيد للفنان الكبير هاني شاكر، والتي اختارها تامر حسني لإستقبال العام الجديد 2021 في إحتفاليته الأخيرة

نسيانك صعب أكيد

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أداء تامر حسني وأعاد نشر الفيديو الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليثني على صوت تامر حسني وأداءه المميز في أغنية نسيانك صعب أكيد.

كتب هاني على الفيديو قائلًا: "حبيبي واخويا الجميل تامر حسني، أحسنت جدا في غنوة نسيانك صعب اكيد، ادائك رائع واحساسك اروع يا حبيبي".

وعلى الجانب الآخر، أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بعد إشادة هاني شاكر به، وكتب ليكشف عن حكايته مع الأغنية التي كانت "وش الخير" كما وصفها.

وأشار تامر، إلى إنه خلال الاختبار للحصول على تصريح للغناء، اختار أغنية نسيانك صعب أكيد وكانت هي سببًا في اجتيازه للاختبار وحصوله على الموافقة للغناء.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر حسني الألبوم الجديد الذي يحمل اسم خليك فولاذي، حيث استطاع من خلاله تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" ومنافسة عمرو دياب على "التريند"، كما أبهر تامر جمهوره من خلال حفله الخاص بليلة رأس السنة ليظل جمهوره يتحدث عنه لمدة أيام بعد إنتهاء الحفل.