أميرة العادلى ومحمد فريد عن واقعة مستشفى الحسينية: حادث مؤلم وننتظر المحاسبة

أصدر النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ ،والنائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بيان مشترك عن واقعة مستشفى الحسينية المركزى بالشرقية، والذى جاء فيه وفاة أكثر من شخص متأثرًا بالإصابة بكورونا.

نواب التنسيقية: حادث مستشفى التنسيقية مؤلم

وجاء فى البيان المشترك بين النائبين ما يلى:" تابعنا بكل أسى وحزن عميق، فيديو مستشفى الحسينية الصادم، والمؤلم الذى نٌشر مساء أمس، وبداية نود أن نعرب عن عميق التعازي لأسر المتوفيين فى مصابهم الجلل، منتظرين نتيجة التحقيقات للوقوف على الأسباب الحقيقية، ومحاسبة المخطئ، وضمان عدم تكرار ما حدث.

وتابع البيان الصادر من عضوا تنسيقية شباب الأحزاب:" حادث مستشفى الحسينية، هو أحد صور تردي الخدمات الطبية، وهي شكوى عامة بين عموم المصريين، ورغم التحسن الذي طرأ مؤخرا على منظومة الرعاية الصحية والمحاولات الجادة لإصلاحها، ولكن هناك العديد من المشاكل الهيكلية بالمنظومة، أهمها ضعف جودة الخدمات الطبية الفعلى بالرغم من الزيادات الكبيرة المتتالية في مخصصات الإنفاق على الصحة والتي بلغت حوالي 285 مليار جنيه بزيادة 47% عن العام السابق لكن هذا لم ينعكس بصورة كافية على توافر الخدمة و تحسن جودتها.

إنفاق الأسرة المصرية

وتابع البيان الصادر، من النائبة أميرة العادلى، والنائب محمد فريد:" إذ تنفق الأسر المصرية ما يزيد عن 10% من دخلها على الخدمات الصحية نصفهم يذهب خدمات العيادات، والمستشفيات، وهو ما يوضح الحقيقة التي يتم تجاهلها كثيرا، وهو أن قطاع الرعاية الطبية في مصر يعاني من ضعف الاستثمار بشكل عام، فحصة القطاع الخاص من عدد الأسرة لا يتجاوز 26% يقع نصفهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

تحذير نواب التنسيقية

وأضاف البيان:" الشئ بالشئ يذكر فإننا نحذر من خطورة اتمام الصفقة المزمعة لاستحواذ مستشفيات كليوباترا على الاميدا، والتي ستقتل التنافسية، وتخلق كيانا احتكاريا يتحكم في الخدمات الطبية و جودتها، وظروف عمل وأجور مقدميها من الأطباء، والتمريض في سوق يعاني من قلة الاستثمارات كما ذكرنا سالفا.

واستكمل البيان: "إن ما سبق يؤكد على ضرورة العمل على تعزيز دور الحكومة كرقيب على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتوسع في اشراك القطاع الخاص، وتحفيزه للقيام بالاستثمار في هذا القطاع مما يسمح بتوفير خدمات طبية جيدة لقطاعات أوسع من المواطنين .

وأختتم:" وبناء عليه نؤكد أن القطاع الصحي سيكون علي رآس آولاوياتنا الفترة القادمة..فلا تهاون في صحة المصريين.