وزارة الصحة تقدم نصائح هامة لمصابي فيروس كورونا

1-التواصل مع الاحباب والمقربون عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو للتقليل من الانعزال والتوتر.

2- ممارسه الهوايات كالرسم، والموسيقي، والقراءة، يقلل من مشاعرك السلبية.

3- لا تتابع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة لأنها قد تزيد من مشاعر القلق والتوتر.

4- النوم حوالي ٨ ساعات يوميًا في مواعيد منتظمة أمر بالغ الأهمية للصحة الجسدية، والأداء الفعال لجهاز المناعة.

5-حاول الحصول على قدر كاف من النوم .

6- تحت أي ظرف من الظروف لا تستخدم أي نوع من المواد المخدرة كالكحول، والمخدرات بأنواعها، أو المنبهة مثل الكافيين، والتدخين، كوسيلة للتعامل مع خوفك أو قلقك أو الملل من العزلة الاجتماعية، فلن يحميك استخدام تلك المواد أو يساعدك على التعامل مع مشاعرك وضغوطك، بل قد يزيد من تدهور الحالة النفسية، والصحية.

الجدير بالذكر، أن وباء فيروس كورونا استمر لأكثر من عام ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، فضلًا عن تداعيات العام الماضي الذي أثر في جميع نواحي الحياه.