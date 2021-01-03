أحمد دياب خلال ندوة دوت الخليج: الزمالك مؤسسة ولن يسقط بسبب شخص

أشاد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بالمجلس الخماسية التى ترأسها عمرو الجناينى، ومحمد فضل،لأسباب متعددة على رأسها إدخال تقنية الفار، وإدارة ملف الكرة فى مصر فى فترة صعبة.

وتابع خلال حديثه فى ندوة دوت الخليج:" لابد من معرفة المرشحين، حتى أدلى بصوتى لأحدهم، ولن أحدد موقفى الآن.

أحمد دياب: الزمالك نادى كبير

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، نادى الزمالك كبير، ولا يمكن ربطه بشخص، لأنه مؤسسة متكاملة ويمكنه الاستمرار، مع الإدارة الجديدة، ومع بدء انتخابات مجلس الإدارة بالنادى أعتقد أن النادى سيكون أكثر استقرارًا.

واستكمل دياب حديثه، قائلا:" الذى حدث فى الرياضة خلال الفترة الماضية، لم يكن معروف لدى الأسرة المصرية، ولكن الصراع الرهيب بين الجماهير أمر جديد وغريب، الرياضة معنية بالقيم، وهى أسمى من ذلك ولا يمكن أن تتجاوز الأخلاق والقيم.

كما أشاد دياب خلال حديثه لـ دوت الخليج، موقف النادى الأهلى بشأن رفضه التعاقد مع أى لاعب من نادى الزمالك مشرف، لأنه يمر بمرحلة انتقالية ولابد الوقوف بجانبه.

وأشار دياب، عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلام الرياضى فى الوقت الحالى أحسن بكثير عن الماضى، خاصة مع ارتفاع القنوات التليفزيونية المهتمة بالموضوع.