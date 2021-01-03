ليستر ستي يحقق فوز صعب على نيوكاسل ويستعيد انتصاراته

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي فوزى على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في الجولة الـ17 من المسابقة.

العودة للانتصارات

واستعاد فريق المدرب بريندان رودجرز الانتصارات أمام نيوكاسل، بعدما تعادل مرتين متتاليتين مع مانشتسر يونايتد وكريستال بالاس، ليصل إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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وثبت رصيد نيوكاسل عند النقطة 16 في المركز الـ15.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 55 بهدف سجله جيمس ماديسون بعد صناعة رائعة من جيمي فاردي.

ثم أضاف لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس الهدف الثاني بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وفي الوقت الأخير نجح أندي كارول في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82.

وحاول نيوكاسل في الدقائق المتبقية إحراز التعادل لكن فشلت كل المحاولات أمام دفاع وحارس ليستر سيتي.

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وانفرد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 13 هدف.

محمد صلاح هداف البريميرليج



ويعتبر صلاح من أفضل هدافي في الموسم الكروي 2020-2021، والذي ساهم في كثير من المباريات بأهدافه الرائعة.

وحقق صلاح لقب هداف البريميرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى ليفربول الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.