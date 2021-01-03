ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في بريطانيا لليوم السادس على التوالي

صرحت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم تسجيل 54 ألفًا و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر اليوم هو السادس على التوالي الذي تتخطى فيه بريطانيا حاجز الـ 50 ألفًا.

الوضع الوبائي في بريطانيا

وأشارت الحكومة البريطانية، إلى أنه تم تسجيل 454 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد ويصل إلى 75 ألفًا و24 حالة.

يأتي ذلك قبل يوم من بدء إعادة فتح المدارس، حيث أصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أن الفصول الدراسية آمنة.

وكانت قد ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ليتسلل الخوف إلى جميع الدول، حيث إتخذ بعضهم إجراءات إحترازية بحظر دخول البريطانيين ومنهم روسيا، خوفًا من تفاقم أزمات الوضع الوبائي.

فيروس كورونا في العالم

أظهرت الإحصائيات الأخيرة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصلت إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليونا و 588 ألف حالة.