اصابات كورونا- ارشيفية
صرحت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنه سيتم تسجيل 54 ألفًا و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث يعتبر اليوم هو السادس على التوالي الذي تتخطى فيه بريطانيا حاجز الـ 50 ألفًا.
الوضع الوبائي في بريطانياوأشارت الحكومة البريطانية، إلى أنه تم تسجيل 454 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد ويصل إلى 75 ألفًا و24 حالة.
يأتي ذلك قبل يوم من بدء إعادة فتح المدارس، حيث أصر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أن الفصول الدراسية آمنة.
وكانت قد ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا ليتسلل الخوف إلى جميع الدول، حيث إتخذ بعضهم إجراءات إحترازية بحظر دخول البريطانيين ومنهم روسيا، خوفًا من تفاقم أزمات الوضع الوبائي.
فيروس كورونا في العالم
أظهرت الإحصائيات الأخيرة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصلت إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليونا و 588 ألف حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في بريطانيا لليوم السادس على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.