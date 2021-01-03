جدة - نرمين السيد - تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بصفته، بشأن الكارثة التى حدثت بعزل مستشفى الحسينية، والتى أدت لوفاة بعض الأشخاص نتيجة عدم وجود الأكسجين داخل العناية المركزة.





وطالب عبدالستار، بإحالة جميع المسؤولين للنيابة العامة بتهمة قتل المرضى نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم، داعيا لإقالة وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة من مناصبهم فورا وتحويلهم للنيابة العامه بتهمه القتل. وجاء نص طلب الإحاطة كالآتى: الدكتور رئيس مجلس النواب ومعالى الأمين العام لمجلس النواب تحيه طيبه وبعد.. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" صدق الله العظيم. بصفتى نائبا عن الشعب المصرى أتقدم بالبيان العاجل الآتى:- للسيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الكارثة التى حدثت بعزل الحسينية، والتى أدت لوفاة 12 شخصا، نتيجة عدم وجود الأكسجين داخل العناية، فما حدث لم ولن يمر مرور الكرام، أتقدم لأطالب بإحالة جميع المسؤولين للنيابة العامة بتهمة القتل لأرواح هؤلاء المرضى نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم، وأطالب بإقالة وزيرة الصحة وبإقالة المحافظ ووكيل وزارة الصحة من مناصبهم فورا وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة القتل، فهذا الحادث الكارثى صدم وفجع كل المصريين وترك فى نفوسهم الرعب والفزع على حياتهم وحياة أبنائهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لإقالة وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.