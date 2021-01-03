صور .. محافظ كفر الشيخ يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية 

جدة - نرمين السيد - تفقد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عصر اليوم، الموقف العمومى لسيارات الأجرة بين المحافظات، ومكتب البريد الرئيسى، ومحطة القطار، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأمر المحافظ بغلق 8 محال وجزارة ومطعم لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والجونتيات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشدداً على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر مسؤولى الموقف من تحرك السيارات دون ارتداء السائق والركاب الكمامات. وأشاد بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكداً أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على نفسه وأسرته.

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