الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة خارجى بالمنطقة المركزية 

شهد الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين ( فتح -42) والذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية وإستمر لعدة أيام ، والذى يأتى فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .
بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات ، ثم إجراء تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة , أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها .
ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، تحيات وتقدير وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المنطقة المركزية العسكرية بمناسبة العام الميلادى الجديد ، مشيراً إلى أن التدريب القتالى هو أحد العناصر الرئيسية للكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار، كما ناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم ليكونوا مستعدين لتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض الوطن ضد أى عدائيات محتملة.
حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
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