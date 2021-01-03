رئيس قطاع الاتصالات والرصد بالري يكشف لـ دوت الخليج عن أجهزة مهمة ابتكرها مهندسو الوزارة ..فيديو وصور

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والرى، إن ما يجعل هناك استدامة فى العمل هو كفاءة نقل البيانات التى تتم بسواعد مهندسى الوزارة ولا نستعين بأى شركات أجنبية أو محلية سواء فى إنشاء المواقع أو صيانتها أو المحافظة عليها.
وأضاف "السيد" فى حوار لـ"دوت الخليج"، أن البرامج المستخدمة فى تجميع البيانات وتوزيعها على المختصين وبرامج تحليل البيانات تتم بأيدى مهندسينا المصريين، وهذا يمكننا من تعديل هذه التطبيقات بأى شكل وفى أى وقت، ولم نقف عند ذلك وكنا نشترى أجهزة من الخارج لكن بدأنا عمل مشروع بحثى لابتكار أول جهاز لتجميع البيانات وهو قلب المنظومة يستلم البيانات من المجسات المختلفة ويقيس منسوب المياه وكمية المطر وسرعة واتجاه الرياح مما وفر علينا العملة الصعبة.
وأشار أنه تم ابتكار جهاز لقياس رطوبة التربة لترشيد المياه والمحافظة على كل نقطة ماء وزيادة إنتاجية الأرض ليستطيع المزارع تطبيق الرى بشكل أمثل ويكون هناك جودة أعلى للمحصول وسيحدث نتيجة ذلك زيادة فى دخل المزارعين.
ولفت إلى أنه تم عمل عينة لتركيب شريحة بجهاز قياس الرطوبة يمكن ربطها بالهاتف المحمول للمزارع يرسل رسالة له بحالة الأرض ويرويها.
ونوه بأن هناك تجربة فى الوادى الجديد لنظام جديد يتحكم فى السحب من مياه الآبار وتشغيلها بناء على الساعات التى يتعاقد عليها المستثمر بحيث يغلق البئر أوتاماتيك بدون تدخل العنصر البشرى وزودنا عليها حساس لقياس الرطوبة وهو يجعل المنظومة تعمل حسب نسبة رطوبة التربة لأن كمية المياه الزائدة ستعفن الجذور وتستهلك سماد وطاقة كهربائية والحساس يوفر لنا كل ذلك.
وأكد رئيس قطاع الاتصالات والرصد أن هناك خطة لتعميم التجربة فى كل محافظات التى تستخدم المياه الجوفية ونشترى الآن أجهزة تساعدنا على ذلك لأن المياه الجوفية مورد غير متجدد لذلك يجب ترشيد استخدامه.
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