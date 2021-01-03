رئيس قطاع الاتصالات والرصد بالري يكشف لـ دوت الخليج عن أجهزة مهمة ابتكرها مهندسو الوزارة ..فيديو وصور

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد والاتصالات، بوزارة الموارد المائية والرى، إن ما يجعل هناك استدامة فى العمل هو كفاءة نقل البيانات التى تتم بسواعد مهندسى الوزارة ولا نستعين بأى شركات أجنبية أو محلية سواء فى إنشاء المواقع أو صيانتها أو المحافظة عليها.

وأضاف "السيد" فى حوار لـ"دوت الخليج"، أن البرامج المستخدمة فى تجميع البيانات وتوزيعها على المختصين وبرامج تحليل البيانات تتم بأيدى مهندسينا المصريين، وهذا يمكننا من تعديل هذه التطبيقات بأى شكل وفى أى وقت، ولم نقف عند ذلك وكنا نشترى أجهزة من الخارج لكن بدأنا عمل مشروع بحثى لابتكار أول جهاز لتجميع البيانات وهو قلب المنظومة يستلم البيانات من المجسات المختلفة ويقيس منسوب المياه وكمية المطر وسرعة واتجاه الرياح مما وفر علينا العملة الصعبة.