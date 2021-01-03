عزل منزلي وPCR بالمملكة.. مصر للطيران تفتح حجوزات السفر إلى السعودية.. تفاصيل

أعلنت مصر للطيران، عن إمكانية قيام مسافريها بتعديل حجوزاتهم على رحلات الشركة إلى مختلف المدن السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، وفقًا للضوابط المحددة من خلال المملكة العربية السعودية فى ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح لشركات الطيران بنقل مسافرين إلى المملكة، بشرط إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

وأعلنت المملكة السعودية أنه ضمن شروط دخول المملكة، في الخطاب الوارد إلي سلطة الطيران المصري، أنه يتعين علي الركاب القادمين إلي المملكة السعودية من غير السعوديين، إخضاعهم لعزل منزل لمدة أسبوع فور دخولهم المملكة ، أو قضاء عزل منزلي مدته 3 أيام فقط، بشرط إجراء تحليل PCR بعد ثلاثة أيام من وصول المملكة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.