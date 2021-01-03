بيان رسمي من الصحة بشأن وفاة 4 مصابين بكورونا داخل مستشفى الحسينية المركزي

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة بيان هام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، أكدت فيه وزيرة الصحة الدكتورة ” هالة زايد”، توافر مخزون كافي من الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن الدولة توفر جميع الخدمات من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، وذلك بالتزامن مع مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

الصحة تُصدر بيان رسمي بشأن وفاة 4 مصابين بكورونا

ومن جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور ” خالد مجاهد”، أنه بناء على تقارير اللجنة المركزية التي أعلنت عن تشكيلها الوزيرة، وذلك عقب وفاة 4 مواطنين من مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحسينية المركزي التابعة لمحافظة الشرقية، وذلك من أجل الوقوف على أوضاع المستشفى وأجهزة التنفس الصنايع والأكسجين.

وتبين من التحقيقات أن عدد الأسرة المشغولة في المستشفى والتي تتصل بشبكة الأكسجين 11 حالة بالحضانات، وحالتين برعاية قسم الباطنة، وثلاث حلات في عناية القلب، 7 حالات بالعناية المركزة من فيروس كورونا، 33 حالة بقسم العزل للمصابين بنفس الفيروس، وجميعهم متوفر لهم نفس شبكة الأكسجين، ويمكنك قراءة باقي التفاصيل من الصورة أعلى الفقرة.

وأوضح المتحدث أن الـ4 حالات التي توفيت أمس بوحدة الرعاية المركزة قد توفوا في فترات زمنية مختلفة، وأن أغلبهم من كبار السن، وانهم يعانون من أمراض مزمنة ولديهم مضاعفات بسبب الفيروس مما أدى إلى تدهور حالتهم.

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