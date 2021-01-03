انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان عاجل لوزارة الصحة.. تفاصيل ما حدث في مستشفى الحسينية ومستشفى زفتى ووفاة مرضى بالعناية المركزة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة بياناً منذ قليل حول تفاصيل ما حدث في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ومستشفى زفتى بالغربية، وأكدت الصحة على توافر الأكسجين في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية والتي تستقبل مرضى فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن الحكومة تبذل كافة جهودها للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

تفاصيل ما حدث في مستشفى الحسينية ومستشفى زفتى

وأشارت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على وجود شبكة أكسجين قوية بمستشفى الحسينية، وأن الشبكة تعمل بكفاءة عالية، وأنها كان يتواجد بها أمس 500 لتر أكسجين، بالإضافة إلى مخزون احتياطي من أنابيب الأكسجين وهم 45 أسطوانىة أكسجين، وأن جميع المرضى الذين يتواجدون بالمستفى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وحول الأربع حالات الذين توفوا بالأمس في مستشفى الحسينية، فقد ثبت أن وفاتهم كانت على فترات متفاوته وأنهم من كبار السن وكانت حالتهم حرجة، بجانب معانتهم من العديد من الأمراض المزمنة، كما أنهم مصابون بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بمستشفى زفتى بالغربية ووفاة حالتين، أكد متحدث وزارة الصحة أن الدكتورة هالة زايد فور علمها بالواقعة شكلت لجنة للوقوف على تفاصيل ما حدث والتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسبب فيها، وناشدت وزارة الصحة جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره من أنباء، مؤكدةً حرص الدولة على توفير الأكسجين منذ بداية أزمة كورونا.