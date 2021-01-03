قيمتها 200 ألف جنيه.. كيف شجعت الدولة المبدع الصغير؟

بهدف دعم الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والتفوق، كان هذا الدافع كان وراء قانون رقم 204 لسنة 2020 الخاص استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير".

مبدعي مصر من الصغار

هذا القانون خرج للنور وتم تقديمه للبرلمان من قبل وزارة الثقافة ولأنه يحمل الخير لمبدعي مصر من الصغار، تم إقراره من قبل البرلمان، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكتوبر الماضي.

خصصت "جائزة الدولة للمبدع الصغير" سنويا لكل مبتكر لم يتجاوز عمره 18 ممن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا فى مجالات الثقافة والفنون

قيمة الجائزة 200 ألف جنيه

وتنص المادة رقم 1 من القانون على :"إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ".

كما ينص القانون علي أنه :"يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة و يمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة".

جاءت تلك الجائزة الأولي من نوعها فى سعي الدولة لرعاية إبداعات الصغار وخلق بيئة محفزة للابتكار وضمان رعاية كاملة للموهوبين.