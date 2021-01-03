الزمالك يبدأ ملف تمديد عدد من نجومه وأزمة مع ساسي

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك فتح ملف تعديل القيمة المالية وتمديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة بعد الإنتهاء من تجديد تعاقد الرباعى شيكابالا ومحمود جنش ويوسف أوباما وأحمد فتوح .

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أزمة مع ساسي

وهناك مفوضات من اللجنة التي تدير نادي الزمالك مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى يماطل فى تجديد تعاقده هو ووكيله مهند عون بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة.

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وكان التونسى فرجانى ساسى قد أبلغ مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.

تجديد عقود اللاعبين

وتبدأ لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة عقد جلسات مع الثلاثى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، لتعديل القيمة المالية لعقودهم فى ظل تألقهم مع الزمالك طوال الموسم الماضى ومع انطلاق الموسم الحالي، وفى حالة الانتهاء من ملف تمديد عقد الثلاثى ستكون إدارة الزمالك قد نجحت فى الحفاظ على 90 % من القوام الأساسى للفريق.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي



وفاز فريق نادي الزمالك بالأمس على نظيره إنبي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

سجل الهدف الأول للزمالك المغربي أشرف بنت شرقي، بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها من التونسي زياد بوغطاس لاعب فريق إنبي.

وزاد الفارس الأبيض من غلته التهديفية في الدقيقة 44، وقبل انتهاء الشوط الأاول بدقيقة واحدة، بعد كرة مقوسة رائعة من أحمد سيد زيزو من الطرف الأيمن على رأس يوسف أوباما الذي سددها رائعة داخل شباك محمود جاد حارس مرمى إنبي.

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وبالدقيقة 68 من عمر وزمن اللقاء، سجل إنبي هدفه الوحيد، بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق صلاح ريكو من الطرف الأيسر على رأس رامي صبري الذي سددها رائعة سكنت شباك مرمى الزمالك.

ركلة جزاء لإنبي



شهدت المباراة جدلا واسعا بسبب تغاضي محمد الصباحي حكم المباراة عن احتساب ركلتي جزاء لنادي إنبي، كانت الأكثر وضوحا التي تسبب بها إمام عاشور لاعب الزمالك، والتي اعترض عليها الجهاز الفني لإنبي بشدة.

وعقب اللقاء قامت إدارة نادي إنبي بتقديم شكوى ضد محمد الصباحي حكم اللقاء، بسبب تغاضيه عن ركلة الجزاء.

