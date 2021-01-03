مانشستر سيتي يعمق جراح تشيلسي بثلاثية في ديربي الدوري الإنجليزي

أنتهت منذ قليل، مباراة فريق تشيلسي أمام مانشستر سيتي بفوز كبير ومستحق لسيتي والتي أقيمت في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الـ17 للدوري الانجليزي "بريميرليج" على ستاد ستامفورد بريدج.

تعميق الجراح

ودخل تشيلسي المباراة وهو يعاني من سوء النتائج في الفترة الأخيرة حيث حقق فوز وحيد في أخر 5 مباريات، ويحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة.

أما مانشستر سيتي تحسنت نتائجه بعض الشيء فقط ضربته إصابات فيروس كورونا مما اضطر الدوري الانجليزي لتأجيل مباراته أمام إيفرتون ضمن الجولة الماضية، لكنه مازال يعاني من الغيابات التي أفقدته عناصر رئيسية، ويحتل المركز الثامن بنفس رصيد نقاط تشيلسي.

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وجاءت ثلاثية السكاي بلو في الشوط الأول، حيث افتتحها إيلكاي جوندوجان بتمريرة فيل فودين في الدقيقة 18.

وأنهى كيفين دي بروين ثلاثية الضيوف بهدف في الدقيقة 34.

وجاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن.

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حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي فوزى على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في الجولة الـ17 من المسابقة.

العودة للانتصارات

واستعاد فريق المدرب بريندان رودجرز الانتصارات أمام نيوكاسل، بعدما تعادل مرتين متتاليتين مع مانشتسر يونايتد وكريستال بالاس، ليصل إلى النقطة 32 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وثبت رصيد نيوكاسل عند النقطة 16 في المركز الـ15.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 55 بهدف سجله جيمس ماديسون بعد صناعة رائعة من جيمي فاردي.

ثم أضاف لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس الهدف الثاني بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وفي الوقت الأخير نجح أندي كارول في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82.

وحاول نيوكاسل في الدقائق المتبقية إحراز التعادل لكن فشلت كل المحاولات أمام دفاع وحارس ليستر سيتي.