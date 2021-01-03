خاص لـ دوت الخليج فيديو لحظة قتل مواطن لزوجته بسبب كورونا في بولاق الدكرور

حصل موقع تحيا مصرعلي فيديو لجريمة القتل المروعة التي شهدتها منطقة بولاق الدكرور، من جانب مدرس لزوجته، بعد أن فقد عمله كمدرس في إحدي الدول العربية، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث تتبعها بعد خلافه معها صباح اليوم وقام بتمزيق جسدها بعدة طعنات أمام زملائها في العمل حيث تعمل بمدرسة خاصة بمنطقة بولاق الدكرور.

قتل مواطن لزوجته بسبب فيروس كورونا

تحريات الأجهزة الأمنية تضمنت التأكيد علي أنه مع نشوب مشاجرة بين المدرس وزوجته صباح اليوم علي مصروفات المنزل، قامت الزوجة بتحمليه مسؤولية الأوضاع التى يمرا بها، من حالة مادية صعبة، وبعد ذلك غادرت المنزل ليتتبعها في الشارع ويقوم بتمزيق جسدها بسكينا من مطبخه.

التحريات تضمنت أيضا أن زوج المجني عليها عاد من إحدى الدول العربية التي كان يعمل بها، نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا، وعودة المصريين العاملين في الخارج، لتدب بينهما الخلافات بسبب ضيق المعيشة ومعايرته بكونها هي التي تعمل وتنفق على المنزل وتلبي احتياجاتهما، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والاستماع لأقوال الزوج، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مشكلات كورونا المجتمعية

وتسببت أزمة كورنا في العديد من المشكلات المجتمعية والجنائية في العالم خلال الأونة الأخيرة خاصة في الأسر التى تضررت من وقف الأعمال وتسريح العمالة، وخاصة في القطاع الخاص الذي عاني كثيرا جراء هذه الأزمة، فيما تقوم الدولة المصرية بجهود متواصلة لمواجهة أزمة فيروس كورونا مع فرض غرامات فورية علي مخالفين هذه الضوابط.