النائب محمد سلطان يلتقي بممثلي المحامين في الهرم.. ويؤكد دراسة مطالبهم مع الجهات المعنية

التقي النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بمحمد عودة أبو قطيط عضو مجلس نقابة المحامين، للنقاش والحوار حول صور التعاون خلال الفترة المقبلة وإنجاز مطالب المحامين بدائرة الهرم، والتى يأتي علي رأسها نقل محكمة الهرم من مدينة ٦ اكتوبر، حيث أكد سلطان علي التحرك الفعال في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، وكذلك نقل مقر قسم شرطة الأهرام إلى المقر الجديد بحدائق الاهرام فور الانتهاء من أعمال الإنشاء والتى تتم على مساحة ثلاثة الف متر مربع حتى يتثنى إنشاء قسم شرطة يليق بكل أبناء الهرم .

النائب محمد سلطان ومحامين الهرم

وأكد عضو مجلس النواب، على اتخاذ الإجراءات فى المطالبة بإنشاء مكتب لتوثيق والشهر العقارى بالقرب من منطقة مشعل حتى يقدم الخدمة إلى أهالى الهرم والسمان، وذلك من أجل وضع الهرم من ضمن الأحياء الزكية طبقا لخطة التنمية بالدولة باعتبار أن الهرم أصبحت بوابة القاهرة الكبرى وعاصمة السياحة العالمية بعد الانتهاء من أعمال إنشاء المتحف المصرى .

تكريم النائب محمد سلطان

وانتهى اللقاء بتكريم النائب محمد سلطان، لكونه من افضل القيادات الشبابه التى وصلت إلى البرلمان وقدمت خدمات فعلية إلى المواطنين خلال العام الماضى ، فيما أكد محمد عودة ابوقطيط تقدير المجهودات المقدمة من النائب نحو بناء الوطن والتواصل المستمر لخدمة أبناء الهرم والزملاء المحامين بالهرم .