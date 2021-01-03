وزيرة الصحة: عرض تقرير يومى على رئيس الوزراء حول توريد الأوكسجين للمستشفيات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وخلال اللقاء تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص فى كميات الأوكسجين المتاحة فى مستشفيى زفتى بمحافظة الغربية، والحسينية المركزى، بمحافظة الشرقية.





وقالت الوزيرة، إنه تم تكليف لجان للمرور على المستشفيين المشار إليهما، للوقوف على الوضع الحالى، وتم إعداد تقارير متضمنة موقف الأوكسجين والحالات المتواجدة بهما على أجهزة التنفس الصناعى.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمستشفى زفتى، فإنه بالمرور على خزان الأوكسجين يوم 2 يناير الجارى، تبين امتلاؤه بنسبة 99%، وفى الساعة 12 صباحا، كان الخزان يحتوى على 40% من طاقة استيعابه، ولهذا تم ملؤه طبقا لما هو متبع، وتم تشغيل المحطة بالأسطوانات أثناء ملء خزان الأوكسجين، ولم يحدث أى خلل فى المنظومة، وبالمرور على غرفة الغازات تبين وجود 24 أسطوانة ممتلئة ومتصلة بشبكة الأوكسجين.

ولفتت إلى أنه فيما يخص حالتى الوفاة، فإنهما كانتا مصابتين بفيروس كورونا، وكانتا تعانيان من أمراض مزمنة "ضغط وسكر"، كما تبين أن أجهزة العناية المركزة بحالة جيدة، ولا يوجد بها أعطال أو تسريب.

وفيما يتعلق بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، أوضحت الوزيرة أنه فى ضوء التقرير الوارد من مدير المديرية، فإنه فى يوم السبت 2 يناير 2021، كان عدد الأسرة المشغولة بمُستشفى الحسينية 7 أسرة عناية عزل، وهى أقصى حدود طاقة المستشفى، إلى جانب 3 أسرة عناية قلب، وسريرى رعاية باطنة، و11 حضانة، وتبين بالفحص استقرار العمل بالمستشفى.

كما أوضح التقرير، أن خزان الأوكسجين به 500 لتر فى الساعة 7 مساء السبت، وتم امتلاء الخزان الساعة 9 ونصف مساء، ليُصبح 5500 لتر، كما أن شبكة الغازات تعمل بحالة جيدة، وأنه يوجد بالمستشفى شبكة غازات احتياطية متصل عليها 24 أسطوانة، علما بأنه كان يوجد 33 مريضا بقسم العزل، يتم توفير الأوكسجين لهم من خلال نفس الشبكة، ولم يتأثر منهم أحد، بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى تستخدم نفس شبكة الغازات، والتى لم يتأثر أى من المرضى المتواجدين بها، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة، وإدعاء حدوث نقص الأوكسجين.

وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه سيتم إعداد تقرير يومى لرئيس الوزراء، عن توريد الأوكسجين لجميع المستشفيات، والشركات الموردة، كما أنه سيتم إعداد مؤشر يومى إلكترونى حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين فى كل المستشفيات.

كما استعرضت الوزيرة موقف توافر الأوكسجين، ونتائج اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأوكسجين، مشددة على أن لدينا حاليا مخزونا كافيا، والشركات تزيد من إنتاجها.