ألا تكفيك صورة هذه الممرضة.. الإفتاء تدعو المصريين للالتزام بارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية للدار، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "رجاء من كل مصرى التزم بالإجراءات الاحترازية، البس الكمامة!، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التى تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها، ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتى أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى، كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء".

وتابعت الدار: "نحن المصريين علينا عبء كبير فى تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا"، مختتمة بدعاء: "اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".