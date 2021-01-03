عظة الأحد.. «تسبحة زكريا الكاهن» في عظة البابا تواضروس على قناة ON

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كلمة روحية عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وقدم البابا تواضروس الثاني، التهنئة في بداية العظة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل القداس لكل أحد من آحاد كيهك.

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وقال البابا تواضروس الثاني إن إنجيل الأحد الأول من شهر كيهك يحمل عنوان "عدم إيمان" بينما إنجيل الأحد الثاني فبعنوان "إيمان قوي" أما الأحد الثالث فعنوانه "فرح غامر وأخيرًا فالأحد الرابع فبعنوان "تسبيح فرح".

وتناول قداسة البابا تواضروس الثاني بالشرح نص تسبحة زكريا الكاهن والد يوحنا المعمدان الواردة في الإنجيل ذاته.

كان البابا تواضروس الثاني ألقى أولى عظات الأحد، يوم ٢٩ شهر مارس من العام الماضي وألقى عظة أخرى يوم ٧ يونيو في مناسبة عيد حلول الروح القدس (العنصرة)، وثالثة يوم ١٥ أغسطس خلال صوم السيدة العذراء، ثم عظة رابعة يوم ٢٤ أكتوبر، قبل أن يلقي عظة اليوم، ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.

وأعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتى منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، في نياحة الأب الفاضل الراهب باسيليوس المقاري، كما يلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.