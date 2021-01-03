تنشيط السياحة تستقبل المنتخب الياباني لكرة اليد.. صور

استقبل اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي المنتخب الياباني لكرة اليد والذي سيشارك في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.
ويعد هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل الي القاهرة.
وأشارت السيدة نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي إلى انه فور وصول أعضاء المنتخب قام أعضاء المكتب بمتابعة اجراءات الوصول، والتأكد من تطبيق اجراءات السلامة الصحية بالمطار.
وأضافت انه تم تجهيز صالة وصول الفرق بمواد دعائية عن المقاصد السياحية والمواقع الأثرية المصرية.
جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار تقوم بالمشاركة في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.
كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، علي منح جماهير البطولة التي تحمل ال Fan ID تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، مع ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، بالاضافة الى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.
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