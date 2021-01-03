نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار: تخفيض 50 ‎%‎ لجماهير بطولة العالم في كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، على منح جماهير النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري التي تحمل ال Fan ID تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وشدد محلس الإدارة على ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات.

والالتزام بإرتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، بالاضافة الى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالمشاركة في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.