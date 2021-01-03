نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي النزهة يشن حملة مكبرة لتطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناءا على توجيهات محافظ القاهره، تفعيلا لقرارات رئيس الوزراء بشان متابعه أعمال والإجراءات الاحترازيه وعدم ارتداء الكمامات، ومتابعه اي أعمال مباني مخالفه واتخاذ الإجراءات القانونيه والإزالة في المهد وعليه.

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة تحت إشراف نائب المنطقه الشرقيه وبرفقة شرطه المرافق وقسم شرطه النزهه والاسكان والمحلات والاشغالات و المتابعه الميدانيه ومسؤول المربعات وقد اسفرت الحملة عن الآتي:-

1 - إيقاف الأعمال والإزالة في المهد للاعمال المخالفة بالعقار 23 شارع محمد شفيق لقيام المخالف بعمل تعديلات معماريه وانشائيه بالدور الارضي بدون ترخيص وتبين قيامه بتقديم طلب تصالح عن تلك الاعمال تمت الازاله والتحفظ على المعدات وايقاف التصالح وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 55 جنح امن دوله طوارئ لسنه 2020 .

2 - إيقاف الأعمال والإزالة في المهد للاعمال المخالفه بالعقار 8 شارع متولي الشعراوي، لقيام المخالف بتعديل معماري وانشائي بدون ترخيص من الدور الارضي وتبين قيامه بتقديم طلب تصالح من تلك الاعمال تم ايقاف الاعمال والتحفظ على المعدات وايقاف التصالح وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 56 جنح امن دوله طوارئ لسنه 2020 .

3 - إيقاف الأعمال والازاله في المهد للاعمال المخالفه بالعقار 12 شارع مكه من شارع المدينه المنوره لقيام المخالف بتحويل الجراج لتجارى وعمل باب من الصاج بدون ترخيص وتبين قيامه بتقديم طلب تصالح عن تلك الاعمال تم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابه المختصة.

4 - ايقاف الاعمال والازاله في المهد للاعمال المخالفه بالعقار 10 شارع الصفا لقيام المخالف بالبناء أعلى سطح العقار بدون ترخيص تم ازاله الاعمال المخالفه في المهد وتم التحفظ على المعدات وعمل المحضر اللازم والعرض على النيابه المختصه .

5 - إعادة غلق وتشميع محل عصير سيتي درينك 85 شارع طه حسين فض اختام ولا عدم التزام بالاجراءات الاحترازيه و بدون ترخيص .

6 - اعاده غلق وتشميع محل كستانيا 85 شارع طه حسين فض اختام بدون ترخيص .

7 - اعاده غلق عدد 3 محلات التابعه لمطعم الجناني 5 شارع طه حسين فض اختام ولعدم التزامة بالاجراءات الاحترازيه و بدون ترخيص و مخالفه شروط البيئه .

8 - اعاده غلق وتشميع محل عصير فرغلي 5 شارع طه حسين فض اختام بدون ترخيص ولعدم التزامة بالاجراءات الاحترازيه .

9 - إعادة غلق وتشميع محل الشبراوي 5 شارع طه حسين فض اختام و بدون ترخيص و لعدم التزامة بالاجراءات الاحترازية .

10 - تحرير عدد 12 محضر تصالح لعدم ارتداء الكمامه بمعرفه شرطه المرافق وتحصيل الغرامة الفوريه وتسليم المخالف الايصالات الداله على التصالح وقيامنا بتسليم كمامات لارتدائها.

