طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 من خلال موقع دعم مصر

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عمر شويل - جدة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 تعد واحدة من الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الطريقة التي يتم عن طريقها وضع المواليد الجدد في التموين وذلك لأن يتم زيادة حجم السلع الغذائية التي يحصل عليها صاحب البطاقة في كل شهر.
إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021
تمنح البطاقات التموينية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع المواطنين في مصر التي تنطبق عليهم شروط الدعم ويكون هذا من أجل إن يتم مساعده هؤلاء الأشخاص علي توفير بعض السلع التموينية لهم في كل شهر، ويحصل المستفيد علي قيمة من المال يتم صرفها بسلع تموينية حسب عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلي القدرة علي صرف حصة من الخبز يومياً.
طريقة إعادة المحذوفين للبطاقات التموينية
تستطيع أن تقوم بعملية إضافة المحذوفين لدي البطاقات التموينية وذلك عبر إجراءا مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتلخص في النحو الأتي:-
- تقوم بالتوجه إلي مكتب التموين التابع له ومعك البطاقة التموينية.
- تقوم بالاستعلام عن السبب الذي تم فيه وقف البطاقة التموينية.
- يتطلب منك إحضار صورة من فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي وبعض الأوراق الأخري.
- تقوم بعد ذلك بتقديم الأوراق التي تتطلب منك للموظف المختص.
- بعد ذلك يتم مراجعة الطلب وفي حالة رجوع البطاقة لك يتم صرف السلع التموينية بعد مرور 21 يوم.
خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021
خصصت وزارة التموين خدمة إلكترونية لأن تساعد جميع الأشخاص في مصر علي إضافة الأبناء لدي البطاقة وذلك عبر أتباع الأتي:
- الذهاب إلي موقع منصة مصر الرقمية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر رقم البطاقة القومي ثم رقم السر.
- اختيار خدمات بطاقة التموين من القائمة العلوية للموقع.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة أضافه المواليد.
- تكتب رقم البطاقة التموينية ثم الضغط علي زر الدخول.
- تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك في النموذج الخاص.
- تقوم بالبدء في عملية تحديد المحافظة التي تسكن فيها ثم مكتب التموين التابع له.
- الضغط علي زر الحفظ الموجود في أسفل الصفحة.
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