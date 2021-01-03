طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 من خلال موقع دعم مصر

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عمر شويل - جدة إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 تعد واحدة من الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة الطريقة التي يتم عن طريقها وضع المواليد الجدد في التموين وذلك لأن يتم زيادة حجم السلع الغذائية التي يحصل عليها صاحب البطاقة في كل شهر.

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

تمنح البطاقات التموينية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لجميع المواطنين في مصر التي تنطبق عليهم شروط الدعم ويكون هذا من أجل إن يتم مساعده هؤلاء الأشخاص علي توفير بعض السلع التموينية لهم في كل شهر، ويحصل المستفيد علي قيمة من المال يتم صرفها بسلع تموينية حسب عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلي القدرة علي صرف حصة من الخبز يومياً.

طريقة إعادة المحذوفين للبطاقات التموينية

تستطيع أن تقوم بعملية إضافة المحذوفين لدي البطاقات التموينية وذلك عبر إجراءا مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتلخص في النحو الأتي:-

تقوم بالتوجه إلي مكتب التموين التابع له ومعك البطاقة التموينية.

تقوم بالاستعلام عن السبب الذي تم فيه وقف البطاقة التموينية.

يتطلب منك إحضار صورة من فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي وبعض الأوراق الأخري.

تقوم بعد ذلك بتقديم الأوراق التي تتطلب منك للموظف المختص.

بعد ذلك يتم مراجعة الطلب وفي حالة رجوع البطاقة لك يتم صرف السلع التموينية بعد مرور 21 يوم.

خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

خصصت وزارة التموين خدمة إلكترونية لأن تساعد جميع الأشخاص في مصر علي إضافة الأبناء لدي البطاقة وذلك عبر أتباع الأتي: