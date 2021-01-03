نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة مواليد إلي بطاقتك التموينية من خلال المحمول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد سيادة وزير التموين والتجارة الداخلية المصري في البدء للسماح لبعض المصريين بإضافة المواليد على بطاقاتهم التموينية

بوابة مصر الرقمية

عبارة عن منصة إلكترونية توفر لك الوقت والجهد عن طريق عرض الكثير من الخدمات في مكان واحد مثل التموين والتوثيق والمحاكم والمرور وغيرها من الخدمات الأخري

الفئات التي لها الحق في إضافة مواليد جدد إلي بطاقتها التموينية

من أبرز المستفيدين من هذه المبادرة أصحاب الدخل الضعيف والعمالة اليومية وكذلك المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة والحاصلين على معاش تكافل وكرامة وغيرهم

خطوات إضافة المواليد إلي البطاقة التموينية خطوة بخطوة من المنزل

١/ من خلال منصة مصر الرقمية نختار التموين ثم ضم أفراد أسرتي

٢/ تظهر لك نافذة في حالة أن سبق لك التسجيل كل ما عليك هو كتابة رقم الهاتف وإدخال كلمة المرور ثم نضغط الدخول على حسابي

٣/ أما في حالة عدم الدخول مسبقا نضغط على سجل حساب جديد تظهر لك صفحة جديدة بها ٣ أماكن فارغة نكتب في الأول الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية وفي الفراغ الثاني نكتب رقم المصنع ويكون موجود أسفل تاريخ الميلاد في البطاقة وفي الفراغ الثالث نكتب اسم الأم الأول فقط ثم نضغط التالي تظهر صفحة جديدة نكتب فيها رقم الهاتف ولابد أن يكون مسجل يأتي بعدها رسالة على رقمك المحمول بها ٦أرقام للتحقق سجل الأرقام على النافذة التي ظهرت أمامك ونضغط التالي تظهر لك نافذة مكتوب فيها مرحبا نضغط على التموين الموجود يسار الشاشة ثم نختار ضم أفراد أسرتي ثم نضغط على ابدأ الخدمة

٤/ تظهر صفحة فيها البيانات التموينيّة وبيانات المستفيدين نضغط على موافق على الشروط والأحكام ثم نضغط بعدها على التالي

٥/ نأتي بعدها على مستفيدين اخرين وندخل كافة البيانات الخاصة بهم ويجب أن يكونوا أقارب من الدرجة الأولي ثم نضغط إضافة ثم التالي

٦/ تظهر بعدها نافذة مكتوب فيها تم إرسال طلبك بنجاح

٧/ يمكنك بعدها تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب وكذلك يمكنك الرجوع من خلال الضغط على الصفحة الرئيسية