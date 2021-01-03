انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 15مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة البنك المركزي لتحويل السيارات للوقود المزدوج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ قليل البنك المركزي المصري عن إطلاقه مبادرة إحلال المركبات وتحويل تلك السيارات للعمل بالوقود المزدوج، حيث أكد أنه تم إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر فائدة بسيطة بقيمة 3%، ويتم استخدامه في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات خلال الفترة القادمة، وتشمل السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص من أجل العمل بالوقود المزدوج.

مبادرة البنك المركزي لتحويل السيارات للوقود المزدوج

وأكد البنك المركزي المصري على أن تلك المبادرة والتي تؤكد على مساندته للدولة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتي من أهمها مراعاة العناصر البيئية وكذلك الاجتماعية في الدولة المصرية، وفي ضوء توجيهات الدولة نحو إحلال المركبات التي تعمل بالوقود مع العمل على استبدالها بالتي تعمل بالوقود المزدوج، وترغيب وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة الهامة من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة.

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وأوضح البنك المركزي أن مدة القرض في هذه المبادرة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، ويتم سداد المبلغ على أقساط شهرية بشكل متساوي، وان البنك المركزي سوف يقوم بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد .