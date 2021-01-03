وزيرة الصحة: جلطة بالشريان الرئوى وراء وفاة 4 حالات بمستشفى الحسينية

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير عرضته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن عدد المُتوفين بمستشفى الحسينية، 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، سيدتين ورجلين، أعمارهم : "76 ـ 67 ، 64 ـ 44"، تعانى سيدة ورجل منهم من مرض البول السكرى.





وعن أسباب الوفاة، أشار التقرير إلى توقف القلب، إثر احتمالية حدوث جلطة بالشريان الرئوى. وأوضحت الوزيرة، أنه بمُراجعة علاج تلك الحالات، تبين اتباع بروتوكولات العلاج المتفق عليها مع تلك الحالات.

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