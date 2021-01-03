مصدر بالصحة لـ دوت الخليج: إخلاء سبيل أطباء مستشفى زفتى ودفن الموتى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المصدر، فى تصريح لموقع دوت الخليج، أنه تم إخلاء سبيل الأطباء بالأمس، كما أمرت النيابة بتسليم جثث المتوفين لذويهم لدفنهم.

وأضاف أن الوفاة جاءت تدهور الحالة الصحية للمرضى، وليس نتيجة نقص الأكسجين كما يشاع، معلقًا: "لو الأكسجين السبب كان أكثر من 40 شخصا لقو مصرعهم".

وتابع: "هناك متوفى منهم كان يصارع الموت منذ عدة أيام نتيجة انتشار فيروس كورونا فى رئته، وأجريت له عمليه إنعاش قلب مرتين، وفى المرة الأخيرة كان يصارع الموت منذ الساعة التاسعة مساء حتى منتصف الليل إلى أن توفاه الله".

وأشار إلى أن المستشفى به مخزون من الأكسجين، ويقدم الخدمة الصحية لأكثر من 150 حالة مصابة بكورونا.