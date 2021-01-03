قرار عاجل من الصحة بشأن الأطقم الطبية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الموافقة على تجديد الإجازات للعمل بالخارج، والمقدمة من أعضاء المهن الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.
جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة، إلى نواب ومساعدي ومستشاري الوزيرة، ورؤساء الهيئات و القطاعات ووكلاء الوزارة في المحافظات.
ونشبت أزمة أواخر العام الماضي، بعد عودة عدد من الأطباء العاملين بالخارج لتقديم طلبات بمد إجازاتهم من وزارة الصحة، وجرى إبلاغهم من قبل الموظفين بأنّ الإجازات ممنوعة.
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