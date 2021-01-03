نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنشيط السياحة تستقبل أولى فرق بطولة العالم لكرة اليد بمطار القاهرة الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، إن مكتب الهيئة بالمطار استقبل اليوم المنتخب الياباني لكرة اليد.

وتابعت أن الفريق سيشارك في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، ويعد هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل الي القاهرة.

وأشارت عثمانلي إلى أنه فور وصول أعضاء المنتخب قام أعضاء المكتب بمتابعة اجراءات الوصول، والتأكد من تطبيق اجراءات السلامة الصحية بالمطار.

وأضافت انه تم تجهيز صالة وصول الفرق بمواد دعائية عن المقاصد السياحية والمواقع الأثرية المصرية.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالمشاركة في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.